Украинские власти вновь потребовали от УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Братия Киево-Печерской лавры получила новое требование о выселении из корпуса 34, сообщил наместник монастыря митрополит Павел в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале лавры.

Он отметил, что монахи отстроили этот корпус из руин и выселяться не будут ни из него, ни из какого-либо другого здания монастыря.

"Кто такие директор музея и министр культуры? Такие же простые люди, как мы. Они должны исполнять закон государства и иметь немного страха Божьего. Нет судебного решения", - сказал архиерей.

Он также прокомментировал появившиеся в соцсетях слухи о том, будто бы президент Украины Владимир Зеленский поручил оставить Киево-Печерскую лавру и ее монахов в покое. "Не льстите сами себе, что нас кто-то оставил в покое. Если я сегодня получил очередное письмо, чтобы мы выселились! О чем мы говорим? Они нас просто хотят "усыпить", чтобы мы ничего не говорили, ничего не делали, просто слушали новые обещания, которые совсем не исполняются", - отметил митрополит.

Две недели назад власти Украины впервые потребовали, чтобы монахи лавры и руководство УПЦ покинули лавру до 29 марта, когда будет расторгнут договор с Церковью о пользовании имуществом на территории обители.