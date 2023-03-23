Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что монахи ее не покинут

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Насельники Киево-Печерской лавры, несмотря на требование властей к Украинской православной церкви оставить монастырь до 29 марта, не смогут этого сделать, заявил наместник лавры митрополит Павел.

"Нам дали две недели, чтобы выселиться из обители. Мы не сможем этого сделать ни под каким предлогом, потому что за 35 лет братия сделала все, чтобы благоустроить жизнь обители и паломников, и у нас просто нет места, куда это все вывезти, а оставлять мы ничего не намерены", - сказал митрополит Павел на YouTube-канале лавры.

Он обвинил власти Украины в неуважительном отношении к иерархам УПЦ, напомнив, как недавно все члены Синода - "пожилые архиереи" - несколько часов простояли у офиса президента Украины в Киеве, ожидая встречи с Владимиром Зеленским, которой в итоге "не были удостоены". "Если государство так поступает, то грош цена им в базарный день", - заявил наместник лавры.

Он также упомянул о состоявшейся накануне ревизии "Теплого храма", которую провели представители власти. "Стены мы не выносили. Вместо красок, которыми были покрашены стены, мы сделали роспись. Мы сделали киоты для икон. Других "вопиющих нарушений", думаю, там не обнаружат", - сказал митрополит.

По его мнению, отстоять Киево-Печерскую лавру - задача не только для ее насельников, но и для всех верующих УПЦ. "Многие нас обвиняют, что мы сдаем обитель без боя. Приходите, посмотрите, это ваш долг - защищать свою святыню вместе с нами", - предложил наместник монастыря.

При этом он призвал не уподобляться "горе-политикам". "Не можем бросаться зажигающей смесью, не будем кидать камней, можем только молиться", - отметил митрополит.

Ранее украинские власти потребовали от УПЦ Московского патриархата покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта под предлогом якобы имевших место нарушений при пользовании государственным имуществом на территории обители.