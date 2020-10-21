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Космический аппарат забрал грунт с астероида Бенну в 333 млн км от Земли

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американский космический аппарат Osiris-REx, находящийся уже два года на орбите астероида Бенну в 333 млн км от Земли, в ночь на среду по московскому времени совершил снижение к его поверхности и забор пробы грунта, сообщило NASA.

Посадка на поверхность астероида зондом не производилась. После снижения аппарата над Бенну с высоты 750 м он в районе 18:12 по времени Восточного побережья США (в 01:12 по Москве в среду) коснулся его поверхности для захвата породы с помощью руки-манипулятора длиной 3,35 м с блоком сбора образцов. OSIRIS-REx должен был выпустить струю газообразного азота под давлением и специальным насосом собрать поднявшуюся с поверхности пыль.

Вся операция по сбору образцов заняла около 10 секунд. При этом забирать грунт зонд осуществлял в автономном режиме. 18-минутная задержка в прохождении сигнала связи до Земли не позволяла вести операцию вручную из центра управления полетами.

Об успехе операции станет известно, как минимум, только через сутки.

Предполагается, что космический аппарат, который с 2018 года проводит исследование астероида, находясь на его орбите, забрал около 60 граммов грунта. В случае успеха операции пробы будут доставлены на Землю 24 сентября 2023 года. По мнению ученых, их изучение позволит узнать раннюю историю формирования Солнечной системы. Считается, что на астероиде может находиться вещество, оставшееся со времён ее зарождения.

Это первая миссия NASA по возвращению на Землю образцов грунта астероида.

Миссия OSIRIS-REx получила название в честь египетского бога загробного мира Осириса, а астероиду Бенну в 2013 году было присвоено имя в честь птицы, символизирующей воскрешение этого бога.

Космический аппарат OSIRIS-REx был запущен в 2016 году. По данным расчетов траектории движения, астероид Бенну, обнаруженный в сентябре 1999, имеет шансы столкнуться с Землей в период с 2169 по 2199 год. NASA считает данный объект потенциально опасным для планеты небесным телом. Масса Бенну достигает 140 млн тонн, диметр - 560 м. Падение такого тела на Землю привело бы к катастрофическим последствиям.

NASA

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