Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:34Заразились
на 24.10В России 1 497 167+16 521В мире 42 148 875+453 200

Космический аппарат НАСА рассыпал часть грунта с астероида Бенну

Космический аппарат НАСА рассыпал часть грунта с астероида Бенну
Смоделированный момент приближения аппарата Osiris-REx к астероиду Бенну
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Американский космический аппарат Osiris-REx рассыпал часть грунта, собранного с астероида Бенну в 333 млн км от Земли. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Главный специалист миссии Данте Лауретта объяснил частичную потерю материала тем, что аппарат собрал больше грунта, чем ожидалось, и некоторые частички забили края под крышкой контейнера.

Ученые установили, что сбор материала был произведен с глубины 48 сантиметров. Теперь специалисты намерены ускорить процесс перемещения грунта в специальную капсулу для доставки на Землю.

Как сообщалось, аппарат Osiris-REx который уже два года находился на орбите Бенну, в ночь на среду собрал образцы грунта с потенциально опасного для Земли астероида. Посадка не потребовалась: после снижения аппарат коснулся поверхности для захвата породы с помощью руки-манипулятора длиной 3,35 м с блоком сбора образцов. Osiris-REx должен был выпустить струю газообразного азота под давлением и специальным насосом собрать поднявшуюся с поверхности пыль.

Космический аппарат OSIRIS-REx был запущен в 2016 году. Астероид Бенну массой 140 млн тонн, обнаруженный в сентябре 1999, может столкнуться с Землей в период с 2169 по 2199 год, что грозит катастрофическими последствиями.

Osiris-REx Бенну

Новости по теме

Новости

Европейское командование сил США провело секретные учения

Пандемия коронавируса

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом
Смена власти в Киргизии

Досрочные выборы президента Киргизии состоятся 10 января

В НКР сообщили о боях по всем направлениям зоны карабахского конфликта

В НКР сообщили о боях по всем направлениям зоны карабахского конфликта

Что случилось этой ночью: суббота, 24 октября

Посол РФ в США напомнил, что Россия не ведет наступления в киберсфере

В Баку пообещали жестко ответить Еревану в случае обстрелов городов Азербайджана

В Баку пообещали жестко ответить Еревану в случае обстрелов городов Азербайджана

Во Франции число случаев заражения коронавирусом превысило миллион

США ввели санкции против российского ЦНИИ химии и механики

Украина попросила МАГАТЭ проверить шахту в Донбассе, где взорвали атомную бомбу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');