Космический аппарат НАСА рассыпал часть грунта с астероида Бенну

Смоделированный момент приближения аппарата Osiris-REx к астероиду Бенну Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Американский космический аппарат Osiris-REx рассыпал часть грунта, собранного с астероида Бенну в 333 млн км от Земли. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Главный специалист миссии Данте Лауретта объяснил частичную потерю материала тем, что аппарат собрал больше грунта, чем ожидалось, и некоторые частички забили края под крышкой контейнера.

Ученые установили, что сбор материала был произведен с глубины 48 сантиметров. Теперь специалисты намерены ускорить процесс перемещения грунта в специальную капсулу для доставки на Землю.

Today at 5pm ET: @Dr_ThomasZ of #NASAScience & @OSIRISREx principal investigator Dante Lauretta provide an update to discuss what they know about the sample collected during the spacecraft's TAG (Touch-and-Go) attempt on Tues., Oct. 20. More: https://t.co/uzhWBEvAj8 pic.twitter.com/ORoswuE2UM — NASA (@NASA) October 23, 2020

Как сообщалось, аппарат Osiris-REx который уже два года находился на орбите Бенну, в ночь на среду собрал образцы грунта с потенциально опасного для Земли астероида. Посадка не потребовалась: после снижения аппарат коснулся поверхности для захвата породы с помощью руки-манипулятора длиной 3,35 м с блоком сбора образцов. Osiris-REx должен был выпустить струю газообразного азота под давлением и специальным насосом собрать поднявшуюся с поверхности пыль.

LIVE: Tune in for a mission update from @Dr_ThomasZ of #NASAScience & @OSIRISREx principal investigator Dante Lauretta. On Oct. 20, our spacecraft journeyed #ToBennuAndBack to collect a sample. Learn what they've found and the mission's next steps: https://t.co/mzKW5uV4hS pic.twitter.com/JvGdyDlljs — NASA (@NASA) October 23, 2020

Космический аппарат OSIRIS-REx был запущен в 2016 году. Астероид Бенну массой 140 млн тонн, обнаруженный в сентябре 1999, может столкнуться с Землей в период с 2169 по 2199 год, что грозит катастрофическими последствиями.