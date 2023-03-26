НАТО будет следить за ситуацией после заявлений о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что в альянсе внимательно наблюдают за ситуацией после заявлений России о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии.

"НАТО проявляет бдительность, и мы внимательно следим за ситуацией. Мы не видели никаких изменений в ядерной политике России, которые заставили бы нас скорректировать свою собственную", - говорится в заявлении Лунгеску, которое она разместила в воскресенье в соцсети.

"Союзники по НАТО действуют при полном соблюдении своих международных обязательств", - сказано в сообщении пресс-секретаря НАТО.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о договоренности с белорусским президентом Александром Лукашенко о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.

По словам Путина, Лукашенко давно ставит вопрос о возможности размещения на территории своей страны такого оружия.

"Что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко, просто поводом послужило, наверное, заявление министра обороны Великобритании, что они собираются поставлять на Украину снаряды с обедненным ураном. Так или иначе это связано с ядерными технологиями, это очевидная вещь. Но даже вне контекста этих событий Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие", - заявил Путин в субботу в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Франция в воскресенье призвала Россию пересмотреть решение о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. В французском МИД отметили, что "это соглашение представляет собой дополнительный элемент эрозии международной архитектуры контроля над вооружениями и стратегической стабильности в Европе".

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби 26 марта заявил, что американские власти не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию.