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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

Группа танкистов ВСУ завершила обучение в Великобритании и вернулась на Украину

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Украинские экипажи, которые в течение нескольких недель проходили обучение на британских танках Challenger 2, вернулись домой после завершения процесса, сообщила The Guardian в понедельник со ссылкой на информацию министерства обороны Великобритании.

Процесс обучения включал отработку навыков управления танками и особенностей применения их в боевых условиях, в частности, эффективной идентификации целей и их поражения, отмечается в сообщении.

Украинские военные прибыли в Великобританию вскоре после того, как британский премьер Риши Сунак объявил в январе, что Великобритания отправит на Украину 14 танков Challenger 2.

"Ожидается, что украинские экипажи и танки будут на позициях как раз к весеннему контрнаступлению, которое, как полагают, готовится", - пишет издание.

Оно напоминает, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил при посещении украинских военных во время их обучения в лагере Бовингтон в Дорсете в феврале: "Мы будем продолжать поддерживать их и делать все от нас зависящее, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Британия помимо 14 танков Challenger 2 отправляет Украине 20 бронетранспортеров Bulldog и 30 самоходных артиллерийских установок AS-90, пишет газета.

Украина Великобритания
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