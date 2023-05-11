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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:18

Все выделенные Киеву британские танки Challenger 2 доставлены на Украину

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Все танки Challenger 2, которые Лондон хотел поставить Киеву, уже находятся на Украине, заявил в Палате общин британский министр обороны Бен Уоллес.

"Я знаю, что все эти танки поступили на Украину, также много запчастей, много бронетехники. Я не знаю, все эти ли эти грузы доставили (...) но все танки - там", - сказал он.

По его словам, украинские военные учились использованию этих танков как в Британии, так и на Украине.

Ранее британские СМИ сообщали, что Британия отправит Украине 14 танков Challenger 2, 20 бронетранспортеров Bulldog и 30 самоходных артиллерийских установок AS-90.

Challenger 2 - основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, выпускался с 1994 по 2009 годы. Калибр нарезной пушки - 120-мм, боекомплект - 52 снаряда. В общей сложности британская промышленность выпустила более 400 танков этой модели.

В апреле стало известно, что британские власти передали Украине несколько тысяч снарядов для Challenger 2, причем часть этих снарядов содержит обедненный уран.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Бен Уоллес Великобритания Украина Challenger 2
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