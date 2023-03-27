Посольство Израиля в США закрыто в рамках забастовки

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Посольство Израиля в США в понедельник приостановило работу в связи с призывом профсоюза "Гистадрут" ко всеобщей забастовке против юридической реформы, сообщил в понедельник представитель израильской дипмиссии в Вашингтоне Элад Стромайер.

"Посольство Израиля будет сегодня закрыто до дальнейших распоряжений, никакие консульские услуги в посольстве предоставлять не будут", - написал Стромайер в твиттере.

По его словам, "Гистадрут" "призвал всех госслужащих, включая израильские дипмиссии по всему миру, выйти на забастовку".

Ранее в понедельник два основных порта в Израиле - Хайфа и Ашдод прекратили работу в рамках всеобщей забастовки против юридической реформы. Также сообщалось, что в рамках акции приостановлены вылеты из международного аэропорта "Бен-Гурион", не работают детские сады, школы, торговые центры.

Массовые протесты против судебной реформы, которые продолжаются уже 12 недель, в выходные привели к столкновениям с полицией. В ряде случаев полицейские применили слезоточивый газ и водометы.