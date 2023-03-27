Нетаньяху согласился отложить судебную реформу до лета

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир договорились отложить принятие закона о судебной реформе до летней сессии Кнессета, передает сайт радиостанции "Аруц шева".

Предполагается, что за это время пройдут консультации по реформе.

Ожидается, что позднее в понедельник Нетаньяху выступит с обращением на эту тему.

В последние недели в стране проходят масштабные протесты против реформы судебной системы, которую проводит правительство Нетаньяху. 27 марта к уличным акциям добавились забастовки чиновников разного уровня, врачей, преподавателей, работников транспорта - в частности, перестал работать аэропорт имени Бен-Гуриона и крупнейшие морские порты Израиля.

Реформа нацелена, в частности, на то, чтобы ограничить возможности Верховного суда по контролю над законодательной властью. В нынешнем своем виде проект предполагает, что правительство Израиля получить возможность контролировать ключевые назначения на должности в судебной системе страны. Также реформа ограничит полномочия юрисконсультов при правительстве.

Кроме того, реформа в случае одобрения даст возможность Кнессету простым большинством голосов отменять решения Верховного суда, ограничит возможности суда давать юридическую оценку законопроектам и действиям исполнительной власти.