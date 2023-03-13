В Шотландии начались выборы первого министра

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Шотландии начались выборы нового лидера находящейся у власти Шотландской национальной партии (SNP) и, соответственно, первого министра страны, сообщает в понедельник The Guardian.

Избирательные участки открылись в полдень в понедельник. Голосование продлится две недели, ожидается, что результаты будут объявлены 27 марта.

За пост поборются министр здравоохранения Хумза Юсаф, министр финансов и экономики Кейт Форбс и экс-министр общественной безопасности Эш Риган.

The Guardian называет Юсафа "предпочтительным кандидатом" с точки зрения первого министра Шотландии Николы Стерджен, так как он получил поддержку большинства членов ее кабинета министров.

Форбс является членом Свободной церкви Шотландии, учения которой не совпадают с некоторыми аспектами политики SNP. В частности, она открыто выступила против однополых браков.

Риган газета называет кандидатом-аутсайдером.

По данным опроса компании Ipsos, опубликованного 9 марта, 33% опрошенных членов SNP считают, что Юсаф является лучшей кандидатурой на пост первого министра Шотландии и лидера партии. При этом 32% говорят то же самое о Форбс. Риган поддерживают 10%, тогда как 13% считают, что никто из них не подходит на пост, и еще 11% не смогли ответить на вопрос.

Выборы проводятся с использованием системы единого передаваемого голоса, что значит, что избиратели должны будут расставить всех кандидатов в порядке предпочтения.

Первый министр Шотландии избирается голосованием в парламенте и, технически, любой депутат может занять этот пост, однако обычно на позицию избирается лидер правящей партии. Так как на данный момент большинство в парламенте занимает SNP, новый лидер партии, вероятнее всего, станет первым министром Шотландии.

15 февраля Стерджен объявила, что покидает свой пост. Она отметила, что продолжит исполнять полномочия до тех пор, пока ей на смену не изберут нового первого министра. Стерджен также опровергла слухи о том, что ее отставка вызвана положением дел на политической сцене Шотландии. По ее словам, это решение далось ей сложно, и она думала над ним на протяжении нескольких недель.