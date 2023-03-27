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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

МВД Франции задействует 13 тысяч полицейских на акциях протеста 28 марта

Протестуя против пенсионной реформы, в стране будут бастовать

МВД Франции задействует 13 тысяч полицейских на акциях протеста 28 марта
Фото: Alain Pitton/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Во Франции обеспечивать порядок во время масштабных акций протеста 28 марта будут около 13 тысяч полицейских и жандармов, 5500 из них будут задействованы в Париже, объявил глава МВД Жеральд Дарманен. Об этом сообщает BFMTV.

Министр опасается, что будут попытки нарушить общественный порядок.

28 марта пройдет в общей сложности десятый день протестов против реформы. Профсоюзы призывают к забастовке железнодорожников, ожидаются затруднения в работе метро, будут бастовать авиадиспетчеры, а также преподаватели и энергетики, пишет Le Figaro. В аэропортах Орли, Марселя, Тулузы и Бордо могут отменить до 20% рейсов.

В некоторых городах протесты сопровождаются беспорядками, мародерством и попытками поджога: в Бордо демонстранты подожгли здание мэрии, многочисленные поджоги фиксировались в Париже.

Правительство Франции в середине марта утвердило пенсионную реформу в обход парламента. В ходе реформы пенсионный возраст должен быть повышен с 62 до 64 лет.

Париж тонет в мусоре

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Ситуация с вывозом отходов в Париже усугубляетсяВо многих округах Парижа мусорные контейнеры, расположенные рядом с жилыми домами, переполнены, мешки с мусором лежат рядом и на тротуарах, иногда полностью перекрывая проходСогласно подсчетам парижской мэрии, объемы неубранного мусора на улицах 17 марта достигали объема в 10 тыс. тоннЗакрыты три предприятия, на которых сжигается парижский мусор: на двух проходит забастовка, на третьем идут ремонтные работыПомимо созданных этой забастовкой неудобств для горожан, налицо риск чреватой последствиями антисанитарии"Концентрация отходов, особенно продовольственных, повышает риски для населения, создает проблему для общественной гигиены и способствует распространению крыс – разносчиков болезней", - говорится в заявлении столичной префектурыЖители города в соцсетях выражают недовольство и жалуются на неприятный запах, который исходит от гор мусораМэр Парижа Анна Идальго в пятницу сообщила, что по требованию полиции передала стражам список из 4 тыс. имен сотрудников клининговых служб города, а также их адрес проживанияГлава МВД Франции Жеральд Дарманен в свою очередь объяснил, что сам потребовал от полиции принять меры для выхода на работу сотрудников мусорных компанийСотрудники компаний, занимающихся вывозом мусора в Париже, объявили забастовку в рамках протеста против пенсионной реформы во Франции, которая вызвала широкий резонанс по всей стране
Ситуация с вывозом отходов в Париже усугубляется
МВД Франция Париж Жеральд Дарманен Бордо
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