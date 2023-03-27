МВД Франции задействует 13 тысяч полицейских на акциях протеста 28 марта

Протестуя против пенсионной реформы, в стране будут бастовать

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Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Во Франции обеспечивать порядок во время масштабных акций протеста 28 марта будут около 13 тысяч полицейских и жандармов, 5500 из них будут задействованы в Париже, объявил глава МВД Жеральд Дарманен. Об этом сообщает BFMTV.

Министр опасается, что будут попытки нарушить общественный порядок.

28 марта пройдет в общей сложности десятый день протестов против реформы. Профсоюзы призывают к забастовке железнодорожников, ожидаются затруднения в работе метро, будут бастовать авиадиспетчеры, а также преподаватели и энергетики, пишет Le Figaro. В аэропортах Орли, Марселя, Тулузы и Бордо могут отменить до 20% рейсов.

В некоторых городах протесты сопровождаются беспорядками, мародерством и попытками поджога: в Бордо демонстранты подожгли здание мэрии, многочисленные поджоги фиксировались в Париже.

Правительство Франции в середине марта утвердило пенсионную реформу в обход парламента. В ходе реформы пенсионный возраст должен быть повышен с 62 до 64 лет.