Правительство Франции пообещало дальнейшие непопулярные реформы

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, что исполнительная власть намерена, помимо пенсионной реформы, проводить и другие непопулярные, но необходимые для страны реформы.

"Пенсионная реформа не означает наступления пенсии для реформ. Завтра будут другие реформы, проводимые нами, или правительствами, которые придут нам на смену", - отметил он в интервью газете Le Journal du dimanche.

По его словам, среди последующих законов некоторые "будут непопулярными, но необходимыми для будущего страны", и они будут утверждены "демократически (...) парламентами".

Чтобы провести реформу, несмотря на возражения значительной части французского общества, власть использовала конституционную статью 49.3, позволяющую ей принять закон в обход парламентского голосования. Это еще больше подогрело возмущение противников реформы. В нижней палате парламента - Национальном собрании - было выдвинуто два вотума недоверия против премьер-министра Элизабет Борн, но оба они не набрали нужного числа голосов.

Французский чиновник сделал заявление о будущих реформах на фоне массовых протестов в стране, проводившихся до принятия пенсионной реформы и продолжающихся после ее утверждения.

Последняя акция 23 марта, собравшая, по официальным данным, около 1,08 млн манифестантов, вылилась в крупные беспорядки с погромами и столкновениями с полицией. На 28 марта профсоюзы планируют очередной общенациональный день протеста с забастовками и манифестациями.

Как подчеркнул Веран, "насилие должно быть осуждено безоговорочно, без всяких "да, но".

Он оговорился, что не смешивает организованные профсоюзами манифестации с выступлениями "бунтарей, которые сеют хаос в стране".