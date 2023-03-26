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Правительство Франции пообещало дальнейшие непопулярные реформы

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, что исполнительная власть намерена, помимо пенсионной реформы, проводить и другие непопулярные, но необходимые для страны реформы.

"Пенсионная реформа не означает наступления пенсии для реформ. Завтра будут другие реформы, проводимые нами, или правительствами, которые придут нам на смену", - отметил он в интервью газете Le Journal du dimanche.

По его словам, среди последующих законов некоторые "будут непопулярными, но необходимыми для будущего страны", и они будут утверждены "демократически (...) парламентами".

Чтобы провести реформу, несмотря на возражения значительной части французского общества, власть использовала конституционную статью 49.3, позволяющую ей принять закон в обход парламентского голосования. Это еще больше подогрело возмущение противников реформы. В нижней палате парламента - Национальном собрании - было выдвинуто два вотума недоверия против премьер-министра Элизабет Борн, но оба они не набрали нужного числа голосов.

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Французский чиновник сделал заявление о будущих реформах на фоне массовых протестов в стране, проводившихся до принятия пенсионной реформы и продолжающихся после ее утверждения.

Последняя акция 23 марта, собравшая, по официальным данным, около 1,08 млн манифестантов, вылилась в крупные беспорядки с погромами и столкновениями с полицией. На 28 марта профсоюзы планируют очередной общенациональный день протеста с забастовками и манифестациями.

Как подчеркнул Веран, "насилие должно быть осуждено безоговорочно, без всяких "да, но".

Он оговорился, что не смешивает организованные профсоюзами манифестации с выступлениями "бунтарей, которые сеют хаос в стране".

Протесты против пенсионной реформы в Париже

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10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 летНа фоне подготовки правительством пенсионной реформы в январе, как показывают опросы общественного мнения, понизились рейтинги Макрона и премьер-министра страны Элизабет БорнВ целом по Франции было намечено более 200 протестных мероприятий. Около 2,8 млн человек приняли участие в демонстрациях.Самая крупная манифестация прошла в Париже, где на улицы вышли 500 тысяч человекНа акции протеста произошли столкновения демонстрантов и полицииПолиция применила слезоточивый газ против митингующихМВД привлекло для обеспечения порядка до 11 тыс. полицейских и жандармовМассовые акции протеста заметно нарушили графики движения поездов, включая скоростные линии, забастовка сказалась на работе пригородных поездов столичного региона, метро и отчасти наземного транспортаПредыдущие массовые акции прошли 19 января. По оценкам МВД, на улицы французских городов тогда вышли около 1,12 млн человек.Профсоюзы призвали протестующих выйти на новые акции протеста 7 и 11 февраля
10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет
Франция Оливье Веран
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