Рейтинг одобрения Макрона упал до 28%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Деятельность президента Франции Эммануэля Макрона одобряют 28%, показал опрос BVA, проведенный для радиостанции RTL. Опрос провели 24-25 марта среди тысячи человек.

Рейтинг одобрения президента за месяц снизился на 6 процентных пунктов.

Остальные 72% опрошенных заявили, что негативно оценивают работу президента. Такой уровень поддержки является самым низким для Макрона в опросах этой компании с ноября 2018 года, когда разразился кризис, связанный с движением "желтых жилетов".

70% респондентов выступают против проведения пенсионной реформы и 64% сказали, что поддерживают протестующих.

Правительство Франции ранее в марте, несмотря на демонстрации протеста и забастовки, утвердило реформу по повышению пенсионного возраста с 62 до 64 лет.