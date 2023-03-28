Что случилось этой ночью: вторник, 28 марта

Стрельба в приходской школе в США, СБ ООН не принял резолюцию, осуждающую диверсию на "Северных потоках"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В США произошла стрельба в приходской школе в Нэшвилле. Ее устроила женщина-трансгендер, предположительно, выпускница этой школы.

- СБ ООН не принял подготовленную РФ резолюцию, осуждающую диверсию на "Северных потоках". За документ проголосовали три страны, 12 воздержались, ни одна не выступила "против".

- Нетаньяху обещает найти компромисс с оппозицией по проекту судебной реформы. Голосование по законопроекту о реформе во втором и третьем чтениях, будут отложены до летней сессии Кнессета.

- В Северной Дакоте сошел с рельсов поезд в опасными грузами. Из 70 вагонов 31 сошел с рельсов, произошла утечка жидкого асфальта.

- Все больше избирателей-республиканцев готовы проголосовать за Трампа на праймериз. Об этом говорят данные опроса Harvard CAPS/Harris Poll.