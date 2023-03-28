Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Что случилось этой ночью: вторник, 28 марта

Стрельба в приходской школе в США, СБ ООН не принял резолюцию, осуждающую диверсию на "Северных потоках"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В США произошла стрельба в приходской школе в Нэшвилле. Ее устроила женщина-трансгендер, предположительно, выпускница этой школы.

- СБ ООН не принял подготовленную РФ резолюцию, осуждающую диверсию на "Северных потоках". За документ проголосовали три страны, 12 воздержались, ни одна не выступила "против".

- Нетаньяху обещает найти компромисс с оппозицией по проекту судебной реформы. Голосование по законопроекту о реформе во втором и третьем чтениях, будут отложены до летней сессии Кнессета.

- В Северной Дакоте сошел с рельсов поезд в опасными грузами. Из 70 вагонов 31 сошел с рельсов, произошла утечка жидкого асфальта.

- Все больше избирателей-республиканцев готовы проголосовать за Трампа на праймериз. Об этом говорят данные опроса Harvard CAPS/Harris Poll.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $77,8 за баррель после роста котировок накануне

Стрельбу в США, в результате которой погибли 6 человек устроила женщина-трансгендер

Стрельбу в США, в результате которой погибли 6 человек устроила женщина-трансгендер

СБ ООН не принял подготовленную РФ резолюцию, осуждающую диверсию на "Северных потоках"

СБ ООН не принял подготовленную РФ резолюцию, осуждающую диверсию на "Северных потоках"

Нетаньяху обещает найти компромисс с оппозицией по проекту судебной реформы

Нетаньяху обещает найти компромисс с оппозицией по проекту судебной реформы

МВД Франции задействует 13 тысяч полицейских на акциях протеста 28 марта

МВД Франции задействует 13 тысяч полицейских на акциях протеста 28 марта

Европейская "дочка" ВТБ с 1 апреля получит статус ликвидируемой

Нетаньяху согласился отложить судебную реформу до лета

Парламент Венгрии ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

Парламент Венгрии ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новым лидером правящей Шотландской национальной партии стал Хумза Юсаф

Новым лидером правящей Шотландской национальной партии стал Хумза Юсаф
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });