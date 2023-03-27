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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

В Северной Дакоте сошел с рельсов поезд в опасными грузами

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Северной Дакоте в полутора километрах к юго-востоку от города Уиндмир потерпел крушение товарный поезд, перевозивший потенциально опасные грузы, передает Fox News со ссылкой на заявление компании Canadian Pacific, которой принадлежит состав.

Из 70 вагонов 31 сошел с рельсов. Произошла утечка жидкого асфальта. Возгораний не случилось. Никто не пострадал.

В Canadian Pacific отметили, что рядом с местом крушения нет никаких водоемов. Ликвидировать последствия утечки начнут, когда асфальт немного затвердеет. Предполагается, что на очистку местности уйдет от недели до десяти дней.

Уиндмир Canadian Pacific Северная Дакота США
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