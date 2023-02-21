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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

В Небраске сошел с рельсов грузовой поезд с углем

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Железнодорожный состав, перевозивший уголь, потерпел крушение в американском штате Небраска недалеко от города Готенберг, сообщает во вторник Fox News.

Авария произошла накануне вечером. В компании Union Pacific Railroad сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия начали убирать сошедшие с рельс вагоны, в компании расследуют причины произошедшего.

Тем временем министр транспорта США Пит Буттиджич объявил, что отправится в штат Огайо на место другой железнодорожной аварии, произошедшей около трех недель назад. На железной дороге в этом штате с рельсов сошли 50 из 141 вагона грузового состава, в 20 из них находились опасные вещества. В 14 цистернах перевозили винилхлорид, используемый в различных пластиковых изделиях.

Власти приняли меры для эвакуации населения из опасных районов, в том числе принудительной тех жителей, которые отказывались подчиниться распоряжениям.

Кроме того, напоминает Fox News, на прошлой неделе с рельсов сошел еще один поезд - в штате Мичиган около Детройта.

США Небраска
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