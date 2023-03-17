На американской АЭС в ноябре произошла утечка воды с радиоактивными материалами

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Американская электроэнергетическая компания Xcel Energy в ноябре прошлого года обнаружила и локализовала утечку воды с тритием, радиоактивным изотопом водорода, однако известно об этом стало только сейчас, передает в пятницу Bloomberg.

Отмечается, что утечку зафиксировали 22 ноября на АЭС "Монтиселло" близ одноименного города в штате Миннесота. В Xcel Energy заверили, что инцидент не представлял опасности для окружающей среды. Тогда компания сообщила об инциденте Комиссии по ядерному регулированию и властям штата. Bloomberg отмечает, что, тем не менее, общественность оповестили об утечке лишь в четверг.

В свою очередь CBS News со ссылкой на власти штата сообщает, что из водовода, проходящего между двумя корпусами на объекте, вытекло 400 тыс. галлонов (более 1,5 млн л) воды, загрязненной тритием. По данным чиновников, утечку с тех пор локализовали. В Xcel Energy заявили об утилизации около четверти вытекшего трития, процесс очистки продолжатся.

В компании сообщили, что планируют отключить электростанцию в следующем месяце, чтобы отремонтировать поврежденную трубу. В процессе ремонта они рассчитывают выяснить причину поломки.

В Управлении по контролю за загрязнением окружающей среды штата Миннесота отметили, что какие-либо угрозы для источников питьевой воды или близлежащей реки Миссисипи отсутствуют.

"В настоящее время нет никаких доказательств, указывающих на риск для каких-либо источников питьевой воды в непосредственной близости от объекта", - заявили в управлении.

Тритий - радиоактивный изотоп водорода и побочный продукт производства электроэнергии на атомных электростанциях.

За недавнее время в США произошли несколько инцидентов, связанных с токсичными материалами. Так, накануне в штате Аризона потерпел крушение железнодорожный состав, перевозивший опасные материалы. Однако пока не сообщается о том, какие именно материалы перевозил поезд.

В начале февраля на железной дороге в штате Огайо произошла авария, с рельсов сошли 50 из 141 вагона грузового состава, в 20 из них находились опасные вещества. В 14 цистернах перевозился винилхлорид, используемый для производства различных пластиковых изделий.

Власти приняли меры к эвакуации населения из опасных районов, в том числе принудительной в отношении тех жителей, которые отказывались подчиниться распоряжению. Позднее местному населению разрешили вернуться в места жительства.