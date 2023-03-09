Лидер Приднестровья намерен призвать Совбез ООН обеспечить безопасность в регионе

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что в связи с готовившимся терактом в Тирасполе намерен обратиться в Совет безопасности ООН, ОБСЕ и участникам формата "5+2" (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также Европейский союз и США - в качестве наблюдателей - ИФ).

"Мы призовем их разобраться в данной ситуации и обеспечить нашу безопасность", - заявил Красносельский в четверг вечером в обращении к гражданам, которое транслировалось по всем телеканалам региона.

До обращения по телевидению был показан фильм, подготовленный министерством госбезопасности Приднестровья (МГБ). В фильме рассказывается о том, как приднестровские спецслужбы разоблачили группу диверсантов, готовивших теракт с покушением на президента непризнанной Приднестровской республики Вадима Красносельского и нескольких должностных лиц региона.

"Сеть, сформированная Службой безопасности Украины (СБУ) для подготовки теракта в Приднестровье, полностью обезврежена. Мы всех поймали с поличным, и обезвредили всех: ту сеть, которая была создана здесь, в Приднестровье. На сегодняшний день остается открытым один вопрос - это уровень принятия решения о совершении террористического акта в Приднестровье", - подчеркнул тираспольский лидер.

Красносельский призвал жителей региона не рассматривать украинских беженцев как врагов после предотвращения теракта, в котором, по данным приднестровских спецслужб, были задействованы и граждане Украины, въехавшие в Приднестровье под видом беженцев.

"На территории Приднестровья находятся порядка 25 тысяч беженцев с Украины. За время боевых действий на Украине через Приднестровье проехали порядка 70 тысяч граждан Украины. Мы предоставляем беженцам работу, украинские дети учатся в наших школах. И все нам благодарны за это. [...] Не надо устраивать охоту на ведьм. Подчеркиваю: мы всех обезвредили. Наши спецслужбы работают, все на своих местах. Я прошу вас, уважаемые приднестровцы, ни в коем случае не надо видеть в беженцах врагов", - сказал Красносельский в своем видеообращении.

В показанном в четверг вечером фильме-расследовании "Об угрозе теракта в Приднестровье" рассказывается о том, что "преступление готовилось по указанию Службы безопасности Украины против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики".

По сообщению пресс-службы МГБ, задержанные подозреваемые дают признательные показания, возбуждены и расследуются уголовные дела.

Прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий сообщил, что теракт должен был совершить в центре Тирасполя его уроженец Вячеслав Кисничан, который 12 лет назад переехал жить в Одессу.

"В феврале прошлого года пошёл в тероборону, затем напросился в СБУ. Там его научили минировать и взрывать. От украинской спецслужбы получил задание в Приднестровье: следить, а затем устранить руководство республики. В Приднестровье у Кисничана были уголовные дела. До того, как он переехал в Одессу, его судили за сутенёрство, хулиганство и грабёж. В ПМР был известен под фамилией Саражинский. Затем сменил её на девичью фамилию матери", - утверждает прокурор.

По данным следствия, взорвать припаркованный у края улицы автомобиль Land Rover планировалось в момент проезда одного из приднестровских чиновников. В машине было "восемь килограммов гексогена, а также начинка в виде шурупов, гаек и нарезанных кусков проволоки (чтобы поразить как можно больше людей)". Радиус поражения в случае взрыва составил бы 400 метров. Утверждается, что организатор теракта должен был получить 2,5 тыс. долларов за его исполнение.

Сообщение о предотвращении теракта МГБ Приднестровья распространило утром в четверг. "Преступление по указанию Службы безопасности Украины готовилось против ряда должностных лиц ПМР. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания", - говорилось в сообщении.