В Приднестровье продлили действие "желтого" уровня террористической опасности

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский подписал указ о продлении в регионе "желтого" уровня террористической опасности с 19 мая по 18 июля включительно.

Об этом сообщила пресс-служба президента непризнанной республики.

Решение о продлении объясняется "сохраняющейся угрозой террористического акта и необходимостью продолжения осуществления деятельности по противодействию его совершения".

Также в период с 26 апреля по 25 мая 2022 года в Приднестровье был введен "красный" уровень террористической угрозы. Это случилось после того, как 25-26 апреля в Приднестровье было обстреляно из гранатометов здание министерства госбезопасности, а также произошли взрывы на радиоцентре в поселке Маяк Григориопольского района. Пострадавших не было.

С 25 мая по 8 июня уровень террористической угрозы был снижен до "желтого", а с 8 июня действие "желтого" продлевается каждые 15 дней. При этом, практически все ограничения, действовавшие во время "красного" уровня, остались в силе. В частности, за всеми важными объектами региона будут по-прежнему вести тщательный мониторинг и обеспечивать их охрану. На въездах и выездах в регион по-прежнему стоят блокпосты, где тщательно проверяют транспортные средства. Силовые структуры несут службу в усиленном режиме. Полеты беспилотников запрещены без разрешения приднестровского министерства госбезопасности.