В Приднестровье будут наказывать за применение молдавского закона "о сепаратизме"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Тирасполь будет противодействовать применению Кишиневом закона "о сепаратизме", заявил президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.

По его словам, в Уголовный кодекс ПМР внесены изменения, благодаря которым можно будет привлекать к ответственности всех, кто будет применять этот закон в отношении приднестровских граждан.

"С точки зрения формального подхода этого закона (о сепаратизме - ИФ) - можно привлечь всех: кто служит, кто командует, кто руководит, кто платит налоги (в Приднестровье - ИФ). Даже уплата налогов будет квалифицироваться, как поддержка сепаратистского режима. При желании. Вопрос другой - какая будет правоприменительная практика?" - сказал Красносельский на встрече с жителями Бендер (город на правом берегу Днестра, который входит в состав ПМР).

Он отметил, что, исходя из правоприменительной практики этого закона, в Тирасполе будут противодействовать его применению.

"Мы тоже внесли некоторые изменения в наш Уголовный кодекс, благодаря которым мы сможем привлечь всех тех, кто будет применять данный закон в отношении приднестровских граждан", -подчеркнул лидер Приднестровья.

В начале февраля парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. В соответствии с принятыми поправками, УК дополняется такими понятиями, как "сепаратизм", "антиконституционный субъект", "незаконная информационная структура", "серьезная угроза в адрес безопасности Республики Молдова", "несанкционированный сбор информации".

Согласно поправкам, "сепаратистские действия" подразумевают "действия, совершенные с целью отделить часть территории Молдавии с нарушением положений национального законодательства или международных договоров, стороной которых является Молдавия, а также распределение предметов, производство и/или распространение в любой форме и любыми средствами материалов и информации, подстрекающих к таким действиям".

В Тирасполе расценили включение в законодательство Молдавии наказания за сепаратизм как "акт агрессии", заявив, что принятые поправки "ставят под вопросом дальнейшие переговоры с Кишиневом".