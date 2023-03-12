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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:16

Премьер Грузии назвал резолюцию Европарламента признанием Саакашвили европейским агентом

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что принятая в феврале Европарламентом резолюция с призывом освободить находящегося в заключении экс-президента страны Михаила Саакашвили является прямым признанием его европейским агентом.

"Я сделал заявление несколько дней назад и сказал, что Европарламент дал нам прямое признание своей позорной резолюцией, сказал нам, что Саакашвили, если говорить очень просто, Саакашвили является их агентом. Они делают все, чтобы спасти своего агента и вытащить его из тюрьмы", - сказал Гарибашвили в воскресенье в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

Он подчеркнул, что этого не произойдет, грузинские власти не станут нарушать закон и конституцию страны. По его словам, Саакашвили совершил много тяжких преступлений

Ранее сообщалось, что в резолюции Европарламента был повторен призыв к властям Грузии освободить бывшего президента Михаила Саакашвили и предоставить ему возможность получить надлежащую медицинскую помощь за границей - по гуманитарным основаниям.

Грузия Гарибашвили
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