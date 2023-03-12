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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:16

Премьер Грузии надеется, что страна получит статус кандидата в члены ЕС до конца 2023 года

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что Грузия получит статус кандидата в члены Евросоюза до конца текущего года.

"Мы ожидаем, что, поскольку мы делаем все возможное, мы должны получить статус к концу года. Если речь идет о заслуженном приеме. Наша страна заслуживает статуса кандидата", - сказал Гарибашвили в воскресенье в эфире телекомпании "Имеди".

Грузия Гарибашвили
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