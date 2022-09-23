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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Главы МИД G7 договорились сотрудничать по правам человека в китайском Синьцзяне

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Страны "большой семерки" выразили озабоченность вопросом соблюдения властями Китая прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР и договорились о сотрудничестве по данной проблеме.

"Они по-прежнему глубоко обеспокоены серьезными нарушениями прав человека в Синьцзяне", - говорится в заявлении по итогам встречи министров иностранных дел G7, прошедшей на полях сессии Генассамблеи ООН.

В нем, в частности, говорится, что министры приветствовали оценки состояния дел с соблюдением прав человека в СУАР, которые были сделаны в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) после майского визита в Синьцзян главы управления Мишель Бачелет.

В заявлении G7 подчеркивается, что участники встречи "приняли к сведению общую оценку доклада о том, что некоторые из этих нарушений могут представлять собой "международные преступления, в частности преступления против человечности".

"Большая семерка" обязалась продолжать решать эти вопросы с партнерами, гражданским обществом и международным сообществом. Они подчеркнули важность принятия ООН последующих мер в связи с докладом УВКПЧ", - говорится в документе.

Министры "настоятельно призвали Китай в полной мере уважать права человека".

В заявлении отмечено, что стороны также выступают против изменения статус-кво в Тайваньском проливе, и призывают к мирному урегулированию проблем, возникающих по обе стороны пролива.

"Нет никаких изменений в основных позициях членов G7 по Тайваню, включая политику признания "одного Китая", - подчеркнули министры.

Одновременно они высказались в пользу развития сотрудничества с Китаем "в областях, представляющих взаимный интерес", в частности, по проблемам изменения климата и глобальной продовольственной безопасности.

G7 Китай Синьцзян
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