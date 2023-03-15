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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Алиев и Эрдоган обсудили переговоры между Азербайджаном и Арменией

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили на встрече в Анкаре в среду двусторонние отношения и армяно-азербайджанские переговоры по мирному договору.

"В ходе разговора президенты обменялись мнениями ходу процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорам по мирному договору", - говорится в информации на сайте азербайджанского лидера.

Касаясь двусторонних отношений, Алиев и Эрдоган подчеркнули успешное сотрудничество между Баку и Анкарой во всех отраслях. "Президенты обсудили углубление двустороннего сотрудничества в политической, экономической, торговой, энергетической областях, обороне и оборонной промышленности, а также обсудили региональные вопросы" - отмечается в информации.

Как сообщалось ранее, Алиев в среду прибыл с визитом в Турцию для участия во внеочередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет 16 марта.

Армения Азербайджан
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