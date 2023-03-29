Парламент Турции в четверг проголосует по вопросу членства Финляндии в НАТО

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Турецкий парламент проголосует в четверг по заявке Финляндии на вступление в НАТО, сообщает агентство Bloomberg.

Подробностей оно не приводит.

Ранее на этой неделе парламент Венгрии ратифицировал вступление Финляндии в НАТО. После этого Турция осталась единственной страной-членом альянса, парламент которой еще не одобрил заявку финнов.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих северных стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Однако ранее в марте в Анкаре заявили, что готовы до майских президентских выборов в Турции провести ратификацию финской кандидатуры. Однако в случае со Швецией у Турции на данный момент сохраняются возражения против ее членства в Североатлантическом альянсе.