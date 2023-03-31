Что случилось этой ночью: пятница, 31 марта

Парламент Турции одобрил членство Финляндии в НАТО, прокурор требует явки Трампа в суд, Генштаб РФ получает сведения о призывниках в электронном виде

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО. Таким образом, теперь все страны альянса одобрили заявку Хельсинки.

- Присяжные в США проголосовали за обвинения Трампу по "делу Сторми Дэниелс". Прокурор после этого потребовал явки Трампа в суд для дачи показаний.

- Генштаб РФ сообщил, что начал получать сведения о призывниках от госорганов в электронном виде. В ведомстве также сообщили, что второй волны мобилизации не будет.

- Специалисты NASA изменили орбиту МКС с помощью корабля Cygnus. Для этого космический грузовик включил двигатели на более чем 15 минут.