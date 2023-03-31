Присяжные в США проголосовали за обвинения Трампу по "делу Сторми Дэниелс"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Нью-Йорке коллегия присяжных, рассматривающая "дело Сторми Дэниелс", проголосовала за предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу.

"Большое жюри Манхэттена проголосовало за предъявление обвинения Дональду Трампу", - сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что "впервые за всю историю США действующему или бывшему президенту будут предъявлены уголовные обвинения".

"Обвинительное заключение будет оглашено в ближайшие дни", - утверждает телеканал.

В свою очередь The New York Times пишет, что ведущий это дело прокурор Манхэттена "к этому времени попросит Трампа предстать перед судом для предъявления обвинений". При этом пока не сообщается, в чем конкретно он будет обвинен.

Ранее в марте Трамп заявил, что в ближайшие дни его могут арестовать. По его словам, прокурор окружного суда Манхэттена Элвин Брагг готовится выдвинуть против него обвинение в рамках "дела Сторми Дэниелс".

В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп, якобы, состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

Факт перевода денег актрисе прокуратуру Манхэттена сейчас не интересует, так как обе стороны официально согласовали эту операцию - незаконной она не считается. Следователей интересует, нарушил ли Трамп при переводе денег американское законодательство о финансировании предвыборных кампаний. Изначально деньги актрисе перевел Майкл Коэн, работавший в то время адвокатом у Трампа. Позже Трамп возместил ему потраченное. Впоследствии отношения Трампа и Коэна испортились, и теперь адвокат дает показания против бывшего клиента.

Нынешний адвокат Трампа Джо Такопина ранее заверил, что ничего противозаконного в выплатах не было.

"Речь не идет о переводе средств из предвыборного фонда. Трамп расплатился, используя личные средства... Ни о каких нарушениях при ведении предвыборной кампании речь не идет", - заявил он.

Такопина добавил, что фальсификации финансовой отчетности также не было.