Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Лукашенко назвал объединение с Россией единственным шансом для Европы на спасение

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и Национальному собранию заявил о необходимости объединения России и Европы для создания политического и экономического полюса, независящего от других мировых центров силы.

"Если Россия объединится с Европой, это будет такой полюс, с которым никто не справится - ни дружественный нам Китай, ни Америка. Ресурсы здесь, компетенции самые высокие - там. Конкуренция самые высокие, рынки определены", - сказал он.

Президент высказал мнение, что в данный момент идет полное разрушение Европы, и единственная возможность для нее выжить - объединиться с Россией. США он обвинил в использовании боевых действий на Украине, "чтобы держать Европу в стойле".

Кроме того, президент Белоруссии отверг утверждения в том, что он проводит несамостоятельную политику, зависящую от позиции руководства России. "Мне говорят: "Ты там под Путина лег". Да никто ни под кого не ложился", - заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко США Китай Европа Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китай разрешил въезд в страну иностранным туристическим группам

ЕС намерен в мае направить в Молдавию свою гражданскую миссию

Лукашенко назвал своей инициативой приглашение в Белоруссию российских военных

Послы РФ в Латвии и Эстонии освобождены от должностей

Япония запретила поставки в РФ авиадвигателей, БПЛА и электронного оборудования

Что случилось этой ночью: пятница, 31 марта

Прокурор потребовал явки Трампа в суд для дачи показаний

Прокурор потребовал явки Трампа в суд для дачи показаний

Присяжные в США проголосовали за обвинения Трампу по "делу Сторми Дэниелс"

Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

Истребители Израиля нанесли удар по пригороду Дамаска

Истребители Израиля нанесли удар по пригороду Дамаска
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });