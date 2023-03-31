Лукашенко назвал объединение с Россией единственным шансом для Европы на спасение

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и Национальному собранию заявил о необходимости объединения России и Европы для создания политического и экономического полюса, независящего от других мировых центров силы.

"Если Россия объединится с Европой, это будет такой полюс, с которым никто не справится - ни дружественный нам Китай, ни Америка. Ресурсы здесь, компетенции самые высокие - там. Конкуренция самые высокие, рынки определены", - сказал он.

Президент высказал мнение, что в данный момент идет полное разрушение Европы, и единственная возможность для нее выжить - объединиться с Россией. США он обвинил в использовании боевых действий на Украине, "чтобы держать Европу в стойле".

Кроме того, президент Белоруссии отверг утверждения в том, что он проводит несамостоятельную политику, зависящую от позиции руководства России. "Мне говорят: "Ты там под Путина лег". Да никто ни под кого не ложился", - заявил Лукашенко.