Президент Грузии раскритиковала правительство за "попытки отхода от интеграции с Европой"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила исполнительную власть и парламентское большинство в попытках изменить политический курс страны.

"Как бы вы (исполнительная власть и парламентское большинство - ИФ) не пытались убедить наш народ, что Европа противоречит нашим национальным интересам и ценностям, вы не сможете добиться своих целей. Правящая партия "Грузинская мечта" усиливает влияние на правительство и парламент. Партия стала пространством принятия решений", - сказала Зурабишвили, выступая в парламенте с ежегодным докладом о внутренней и внешней политике Грузии.

Она заявила, что правящая партия "противостоит внешнеполитическим целям и полученному мандату от народа".

"Реальное изменение политического курса началось в 2021 году, когда грузинскую политику оставил тогдашний председатель правящей партии Бидзина Иванишвили. В том же году было аннулировано соглашение с оппозицией о принятии новой избирательной системы, тогда же правительство отказалось от предложенного Евросоюзом крупного кредита, началась антиевропейская риторика", - сказала Зурабишвили.

Кроме того, по ее мнению, грузинские власти не смогли проявить в отношении Украины "ни дипломатию, и не здравомыслие".

По ее словам, в результате проведения такой "непонятной политики" у Грузии сегодня "поврежденные" дипломатические отношения с теми европейскими странами, которые традиционно поддерживали ее.