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Евросоюз призвал Грузию активнее осваивать европейские ценности

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Евросоюзе считают победой демократии отзыва из парламента Грузии законопроекта об иноагентах, однако ждут от страны дополнительных усилий по освоению европейских ценностей и осуществлению реформ, заявил член Еврокомиссии по политике соседства и расширению Евросоюза Оливер Варгейи.

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"Этот отзыв - хороший, обнадеживающий сигнал", - сказал еврокомиссар, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с сообщением о ситуации в Грузии.

Он напомнил, что в июне 2022 года ЕС признал европейскую перспективу для Грузии, и это еще больше приблизило страну к возможности присоединения к Евросоюзу. Вместе с тем это налагает на Тбилиси дополнительные обязательства.

"Требования теперь повышены, и Грузия должна уважать ряд ценностей, тщательно контролируя этот процесс, а также проводя необходимые реформы. Параллельно этому предусмотрена целая гамма европейских инструментов, чтобы поддерживать Грузию в данном процессе", - продолжил Варгейи.

Он отметил, что "грузинский народ в подавляющем большинстве выразил свою волю вступить в Европейский союз, правительство подало сигналы в этом направлении, теперь надо действовать на местах".

Член ЕК перечислил задачи для Тбилиси: продолжать укреплять независимость институтов, правовое государство, права человека.

Процесс подготовки Грузии к вступлению в ЕС, напомнил Варгейи, будет оценен первый раз в "пакете расширения" осенью, что позволит более ясно представлять ситуацию.

Еврокомиссар в заключение призвал грузинские власти "полностью гарантировать права господина Саакашвили" и предложил содействие ЕС, в том числе оказание медицинских услуг для бывшего президента Грузии, находящегося в заключении.

Ранее освободить Михаила Саакашвили призывали Европарламент и президент Франции Эммануэль Макрон.

Грузия Евросоюз Еврокомиссия Оливер Варгейи Михаил Саакашвили
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