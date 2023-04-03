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В Белоруссии редактора газеты арестовали за дискредитацию государства

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Белоруссии редактора региональной газеты задержали и арестовали по обвинению в распространении информации, дискредитирующей государство и госорганы, сообщила Генпрокуратура.

"Прокурор Молодечненского района санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 64-летнего руководителя регионального издания газеты. Согласно материалам уголовного дела подозреваемый, являясь директором редакции газеты, совместно с иными лицами с 1 января 2020 года по 15 марта 2023 года распространял в печатном издании и его интернет-ресурсах заведомо ложные сведения, дискредитирующие Беларусь и ее органы власти", - говорится в пресс-релизе.

В статьях издания "содержалась недостоверная информация, направленная на причинение существенного вреда государственным и общественным интересам, подрыв авторитета страны и ее органов власти, нанесение ущерба национальным интересам, дестабилизацию обстановки среди граждан Беларуси, формирование ложных представлений о несоблюдении в республике прав и свобод граждан".

Арестованному грозит до четырех лет лишения свободы.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, речь идет о главреде "Региональной газеты" Александре Манцевиче. Негосударственная "Региональная газета" издавалась с 1995 года. В июле 2021 года было прекращено издание бумажной версии газеты. В январе 2022 года решением суда Молодечненского района информационная продукция издания была признана экстремистскими материалами.

Белоруссия Генпрокуратура Молодечненский район Александр Манцевич
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