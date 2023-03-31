Замгенсека ООН призвала Россию и США вернуться к совместной работе над ДСНВ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - России и США следует вернуться к исполнению всех условий ДСНВ, а также работать над снижением напряженности и рисков применения ядерного оружия, заявила на заседании Совета безопасности ООН замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу.

"В целях обеспечения нашей безопасности я повторяю призыв генерального секретаря к Российской Федерации и Соединенным Штатам вернуться к полному исполнению ДСНВ и начать переговоры о его преемнике", - сказала она.

"Обоим государствам следует избегать какие-либо действий, которые могут привести к эскалации, к ошибкам или к просчетам. Им следует вернуться к диалогу с целью немедленной деэскалации напряженности, найти способы развивать и применять меры по укреплению доверия и прозрачности", - подчеркнула замгенсека ООН.

Россия в августе 2022 года уведомила США о том, что временно выводит свои объекты из-под инспекционной деятельности в рамках СНВ-3. В заявлении МИД отмечалось, что "подобные действия предусмотрены пунктом 5 Раздела I Главы пятой Протокола к Договору о СНВ". "Они могут предприниматься в исключительных случаях и для целей, не противоречащих Договору. Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории", - заявил тогда МИД.

В марте 2020 года США и Россия приостановили инспекции на объектах из-за пандемии COVID-19.

ДСНВ (или СНВ-3) - договор между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.