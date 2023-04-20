Франция начнет переговоры по контролю над вооружениями при сокращении арсеналов РФ и США

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Главным условием участия Парижа в переговорах о контроле над стратегическими вооружениями по-прежнему является значительное сокращение ядерных арсеналов России и США, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр в интервью, опубликованном в четверг в газете "Коммерсант".

"Наша позиция давно сформулирована и ясна. Она не меняется на протяжении десятилетий. Так, еще в 1983 году Франция заявила, что ключевым условием, при котором она могла бы принять участие в переговорах по поводу контроля над стратегическими вооружениями, должно стать значительное сокращение разрыва между арсеналами двух крупнейших ядерных держав и ее собственным арсеналом", - отметила Лежандр.

По ее словам, Франция находится "очень далеко от выполнения этого условия".

"Мы сегодня по-прежнему наблюдаем значимую диспропорцию между потенциалом двух крупнейших ядерных держав и потенциалом Франции. Эта диспропорция остается очень существенной", - резюмировала дипломат.