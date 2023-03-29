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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Болгарские аграрии потребовали отменить беспошлинный ввоз зерна с Украины

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Болгарские производители зерна проведут трехдневную акцию протеста против распространения на страну европейского регламента о беспошлинном ввозе сельскохозяйственных товаров с Украины, сообщает Болгарское национальное радио.

Военная операция на Украине

С 29 по 31 марта по утрам в течение часа (с 10 до 11 часов, местное время совпадает с болгарским) фермеры будут тяжелой техникой блокировать четыре пограничных пункта на севере страны - Видин, Русе, Силистру и Кардам. Если их акция ни к чему не приведет, они будут готовы ее продолжить.

Национальная ассоциация производителей зерна заявляет, что активизирующиеся поставки в Болгарию зерновых и масличных культур с Украины блокируют продажи местной продукции, и она залеживается на складах.

"Рынка для болгарского зерна нет, а урожай будет через два месяца, при этом хранить его будет негде. Ситуация не улучшится, если поставки сельскохозяйственных товаров в страну продолжатся", - заявил председатель ассоциации Костадин Костадинов.

Сельхозпроизводители рассчитывают и на поддержку министра сельского хозяйства. "Он должен прийти на акцию протеста. Мы ожидаем, что наше правительство нас поддержит, и что на нашу страну не будет распространен этот регламент, болгарский земледелец достаточно натерпелся", - сказал Костадинов.

Он напомнил, что 7 апреля румынские коллеги будут блокировать порт Констанцы и пути к границе с аналогичными требованиями.

Болгария Украина Русе Видин Костадин Костадинов
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