Румыния и Польша призовут ЕС создать механизмы надзора за вывозом зерна с Украины

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Румыния и Польша обратятся к Еврокомиссии с предложением предпринять меры с целью отслеживать экспорт зерна с Украины и бороться с его продажей по ценам ниже рыночных, сообщает Bloomberg со ссылкой на румынского премьера Николае Чукэ.

"Румыния и Польша попросят Еврокомиссию, исполнительный орган ЕС, разработать механизмы, которые помогут наладить надзор за экспортом зерна с Украины и избежать демпинговых цен, которые нанесли бы ущерб местным фермерам, заявил Чука во вторник на совместной пресс-конференции с премьером Польши Матеушем Моравецким в Бухаресте", - информирует агентство.

Bloomberg отмечает, что в прошлом году обе страны способствовали вывозу зерна с Украины. Однако дополнительные поставки продовольствия повлияли на цены, что создало давление на местных фермеров и вызвало антиправительственные протесты в обеих странах. При этом позднее в 2023 году в Польше запланированы парламентские выборы, в 2024 году - в Румынии.

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

В ООН 18 марта, когда истекал срок инициативы, сообщили о ее продлении. При этом не уточнялись какие-либо сроки, однако турецкая пресса со ссылкой на утверждения украинской стороны сообщила, что речь идет "о продлении на 120 дней". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия продлевает зерновую сделку на 60 дней.