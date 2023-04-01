Наместник Киево-Печерской лавры отправлен под домашний арест

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Митрополиту Чернобыльскому и Вышгородскому Павлу, наместнику Киево-Печерской лавры, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, о чем он сообщил в субботу утром в беседе с прихожанами.

Перед этим сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в корпусе наместника, после чего увезли его на допрос.

Как сообщают украинские СМИ, СБУ вручила митрополиту подозрение по статье 161 Уголовного кодекса (разжигание межрелигиозной розни). В частности, ему припомнили недавнее обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому в день, когда государство расторгло с Украинской православной церковью договор аренды лавры. "Наши слезы упадут на ваши головы", - сказал тогда митрополит Павел.

Тем временем возле лавры собираются не только ее прихожане, но и сторонники неканонической Православной церкви Украины, которые пытаются провоцировать верующих УПЦ. Полиция оттесняет провокаторов.