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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

Наместника Киево-Печерской лавры доставят в суд из больницы принудительно

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В субботу днем наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу стало плохо на заседании суда, и было принято решение перенести слушания на 3 апреля.

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Архиерей был доставлен в больницу, однако вскоре, как сообщают украинские СМИ, суд принял решение принудительно доставить его в зал судебного заседания в субботу к 18:30.

Митрополиту Павлу вменяется в вину разжигание межрелигиозной розни.

Ранее в субботу сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в корпусе наместника, после чего увезли его на допрос.

Украина Киево-Печерская лавра митрополит Павел
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