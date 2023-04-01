Наместника Киево-Печерской лавры доставят в суд из больницы принудительно

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В субботу днем наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу стало плохо на заседании суда, и было принято решение перенести слушания на 3 апреля.

Архиерей был доставлен в больницу, однако вскоре, как сообщают украинские СМИ, суд принял решение принудительно доставить его в зал судебного заседания в субботу к 18:30.

Митрополиту Павлу вменяется в вину разжигание межрелигиозной розни.

Ранее в субботу сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в корпусе наместника, после чего увезли его на допрос.