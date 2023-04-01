Наместник Киево-Печерской лавры вызван на допрос, у него идет обыск

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Утром в субботу к наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу пришли сотрудники Службы безопасности Украины, в настоящее время у него идет обыск.

Как уточнили украинские СМИ, его подозревают в разжигании межрелигиозной розни, статья 161 уголовного кодекса страны.

В полдень наместник лавры должен прибыть на допрос.

В последние два дня события вокруг лавры оказались в центре общественной жизни Киева. 29 марта государство в одностороннем порядке разорвало с Украинской православной церковью договор аренды зданий на территории лавры. Монастырь оспорил это в суде, однако власти не стали дожидаться итогов разбирательства и попытались начать приемку и опечатывание храмов и корпусов лавры. Первые два дня работы госкомиссии в монастыре ни к чему не привели: прихожане УПЦ блокировали все попытки ревизоров зайти в храмы.