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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

Пятерых российских туристов госпитализировали после аварии экскурсионного автобуса на Кубе

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Пятеро российских туристов пострадали на Кубе в результате аварии, в которую попал экскурсионный автобус, одна россиянка находится в тяжелом состоянии, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в пятницу днем на шоссе, соединяющем муниципалитет Тринидад и провинцию Сьенфуэгос. Экскурсионный автобус, принадлежащий компании Transgaviota, возвращался из города Тринидад на курорт Варадеро. В нем находились российские и французские туристы.

По предварительной информации полиции, водитель автобуса не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с выехавшей на встречную полосу автоцистерной. В результате автобус упал в кювет и перевернулся.

После аварии госпитализированы 12 человек, из которых пятеро российские и столько же - французские туристы. Все пострадавшие перевезены в госпиталь имени Камило Сьенфуэгоса.

Одна россиянка находится в тяжелом состоянии, получив множественные переломы ребер. Ей потребовалась операция. Тяжелую травму получил также гид-кубинец. Еще девять пострадавших находятся в стабильном состоянии.

Куба
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