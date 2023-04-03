Защита журналиста WSJ Гершковича обжаловала его арест

Следственный изолятор Лефортово Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Защита корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича обжаловала его арест по делу о шпионаже, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Лефортовского суда.

30 марта этот суд по ходатайству следствия отправил Гершковича в СИЗО до 29 мая. Журналисту вменили шпионаж (ст. 276 УК).

О его задержании сообщили в ФСБ. По данным спецслужбы, американец, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Он был задержан в Екатеринбурге при попытке получить секретные сведения, говорилось в пресс-релизе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".