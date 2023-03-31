Кремль выступил против ограничений в правах добросовестных журналистов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдным призыв The Wall Street Journal к администрации США выслать из страны российских журналистов в ответ на арест корреспондента московского бюро издания Эвана Гершковича.

"Все журналисты, которые имеют здесь действующую аккредитацию, я имею в виду иностранные журналисты, они могут и продолжают свою журналистскую деятельность в нашей стране, они не сталкиваются ни с какими ограничениями и прекрасно работают. Но в данном случае речь идет о деятельности под прикрытием журналистским, деятельности шпионской по сути. Поскольку журналиста (Гершковича) взяли с поличным, здесь ситуация очевидна", - сказал он на брифинге.

"В связи с этим требовать высылки всех российских журналистов..., газета может это делать, но такого быть не должно, и здесь просто для этого нет никакого повода", - считает Песков.

"Если есть какие-то нарушения, есть какие-то выходы за рамки, предусмотренные законом, да, но в данном случае ограничивать в правах добросовестных журналистов, это было бы абсурдно и неправильно", - добавил он.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге, доставлен в Москву, и 30 марта Лефортовский суд арестовал его до 29 мая по ходатайству ФСБ. По версии следствия, журналист по заданию американской стороны собирал данные, составляющие гостайну, о российском оборонном предприятии. Ему вменили шпионаж (ст. 276 УК).

Песков 30 марта заявил, что Гершковича взяли с поличным. Он также высказал мнение, что в связи с задержанием одного журналиста проблем у российских корпунктов The Wall Street Journal не будет.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что то, чем Гершкович занимался в Екатеринбурге, "не имеет отношения к журналистике", и что это не первый случай, когда "известного западника хватают за руку".