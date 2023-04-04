В армии Франции планируют повысить возраст резервистов до 70 лет

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Возраст резервистов во французской армии планируется повысить до 70 лет, а в некоторых случаях - даже до 72 лет, заявил во вторник министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"Мы поднимем ограничение по возрасту. Можно будет быть резервистом до 70 лет, для некоторых специалистов - до 72 лет", - сказал Лекорню в эфире радиостанции RTL.

Он отметил, что ранее многие "качественные специалисты", которые хотели продолжить службу, не могли это сделать из-за возрастных ограничений.

Французские СМИ отмечают, что до сих пор максимальный возраст резервистов во Франции составлял 65 лет.

Ранее во вторник Лекорню представил законопроект о военном планировании на 2024-2030 годы. Он, в частности, предполагает рост расходов на оборону ежегодно на 3-4 млрд евро. Таким образом, согласно законопроекту, оборонный бюджет в 2030 году должен составить 69 млрд евро. В этом году он оценивается в 43,9 млрд евро.