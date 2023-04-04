Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

В армии Франции планируют повысить возраст резервистов до 70 лет

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Возраст резервистов во французской армии планируется повысить до 70 лет, а в некоторых случаях - даже до 72 лет, заявил во вторник министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

В миреПравительство Франции одобрит пенсионную реформу без согласия парламентаПравительство Франции одобрит пенсионную реформу без согласия парламентаЧитать подробнее

"Мы поднимем ограничение по возрасту. Можно будет быть резервистом до 70 лет, для некоторых специалистов - до 72 лет", - сказал Лекорню в эфире радиостанции RTL.

Он отметил, что ранее многие "качественные специалисты", которые хотели продолжить службу, не могли это сделать из-за возрастных ограничений.

Французские СМИ отмечают, что до сих пор максимальный возраст резервистов во Франции составлял 65 лет.

Ранее во вторник Лекорню представил законопроект о военном планировании на 2024-2030 годы. Он, в частности, предполагает рост расходов на оборону ежегодно на 3-4 млрд евро. Таким образом, согласно законопроекту, оборонный бюджет в 2030 году должен составить 69 млрд евро. В этом году он оценивается в 43,9 млрд евро.

Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ пообещал военно-технические и иные меры в ответ на вступление Финляндии в НАТО

МИД РФ пообещал военно-технические и иные меры в ответ на вступление Финляндии в НАТО

Финляндия временно закрывает отделение генконсульства в Петрозаводске

Финляндия временно закрывает отделение генконсульства в Петрозаводске

Белоруссии передан комплекс "Искандер-М"

Белоруссии передан комплекс "Искандер-М"

Глава Минфина США отметила стабилизацию ситуации в банковской сфере

L'Oreal купит бренд люксовой косметики Aesop за $2,53 млрд

В Нидерландах в крушении поезда погиб один человек и еще три десятка получили травмы

В Нидерландах в крушении поезда погиб один человек и еще три десятка получили травмы

Brent подорожала до $85,32 за баррель после максимального за год скачка накануне

Что случилось этой ночью: вторник, 4 апреля

Правительству Австралии запретят использовать TikTok на служебных устройствах

Правительству Австралии запретят использовать TikTok на служебных устройствах

Трамп сообщил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });