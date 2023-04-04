Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Сейм Литвы временно ограничил россиян в получении литовских виз, ВНЖ и покупке недвижимости

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Сейм Литвы принял закон, временно ограничивающий возможности граждан России и Белоруссии получать литовские визы, подавать заявление на получение вида на жительство (ВНЖ), покупать недвижимость, а также ввозить и вывозить украинские гривны, передает агентство BNS.

Главный советник президента по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис ранее заявлял, что президент Литвы Гитанас Науседа может наложить вето на этот закон.

Если этого не произойдет, закон будет действовать с 3 мая 2023 года по 2 мая 2024 года. Подразумевается, что в этот период будет приостановлен прием заявлений на получение визы от граждан России и Белоруссии, кроме случаев, когда заявление будет подаваться при посредничестве МИД Литвы.

Кроме того, временно не будут приниматься заявления россиян о выдаче им литовского ВНЖ. Исключение будет распространяться на тех, у кого есть шенгенская виза, национальная виза или вид на жительство в стране ЕС, а также на случаи, когда выдача ВНЖ происходит при посредничестве учреждения, уполномоченного правительством Литвы. Ограничение по ВНЖ не будет распространяться на граждан Белоруссии.

Закон также предусматривает дополнительную тщательную проверку российских граждан при пересечении внешней границы ЕС. Положение не будет распространяться на россиян, имеющих вид на жительство в странах ЕС, странах Шенгенского соглашения или долгосрочные национальные визы этих стран, лиц, следующих транзитом в Калининградскую область и из Калининградской области, а также на российских дипломатов.

Закон предусматривает, что российские граждане и компании, созданные или управляемые ими, не смогут приобретать недвижимость в Литве, если они не имеют вида на жительство в стране или не унаследовали это имущество. Запрет не будет распространяться на белорусских граждан.

Закон также содержит запрет на ввоз и вывоз украинских гривен россиянами и белорусами.

9 мая сейм Литвы рассмотрит вопрос об увеличении со следующего года штрафов за неточно декларированные ввозимые в Литву наличные деньги. Процедуру предлагается ужесточить после увеличения потока наличных средств, перевозимых через границу с Россией и Белоруссией. "В основном гривны, происхождение которых не может быть определено владельцами и получателями", - сообщила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.

Гитанас Науседа Литва Сейм Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ пообещал военно-технические и иные меры в ответ на вступление Финляндии в НАТО

МИД РФ пообещал военно-технические и иные меры в ответ на вступление Финляндии в НАТО

Финляндия временно закрывает отделение генконсульства в Петрозаводске

Финляндия временно закрывает отделение генконсульства в Петрозаводске

Белоруссии передан комплекс "Искандер-М"

Белоруссии передан комплекс "Искандер-М"

Глава Минфина США отметила стабилизацию ситуации в банковской сфере

L'Oreal купит бренд люксовой косметики Aesop за $2,53 млрд

В Нидерландах в крушении поезда погиб один человек и еще три десятка получили травмы

В Нидерландах в крушении поезда погиб один человек и еще три десятка получили травмы

Brent подорожала до $85,32 за баррель после максимального за год скачка накануне

Что случилось этой ночью: вторник, 4 апреля

Правительству Австралии запретят использовать TikTok на служебных устройствах

Правительству Австралии запретят использовать TikTok на служебных устройствах

Трамп сообщил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });