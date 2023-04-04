Сейм Литвы временно ограничил россиян в получении литовских виз, ВНЖ и покупке недвижимости

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Сейм Литвы принял закон, временно ограничивающий возможности граждан России и Белоруссии получать литовские визы, подавать заявление на получение вида на жительство (ВНЖ), покупать недвижимость, а также ввозить и вывозить украинские гривны, передает агентство BNS.

Главный советник президента по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис ранее заявлял, что президент Литвы Гитанас Науседа может наложить вето на этот закон.

Если этого не произойдет, закон будет действовать с 3 мая 2023 года по 2 мая 2024 года. Подразумевается, что в этот период будет приостановлен прием заявлений на получение визы от граждан России и Белоруссии, кроме случаев, когда заявление будет подаваться при посредничестве МИД Литвы.

Кроме того, временно не будут приниматься заявления россиян о выдаче им литовского ВНЖ. Исключение будет распространяться на тех, у кого есть шенгенская виза, национальная виза или вид на жительство в стране ЕС, а также на случаи, когда выдача ВНЖ происходит при посредничестве учреждения, уполномоченного правительством Литвы. Ограничение по ВНЖ не будет распространяться на граждан Белоруссии.

Закон также предусматривает дополнительную тщательную проверку российских граждан при пересечении внешней границы ЕС. Положение не будет распространяться на россиян, имеющих вид на жительство в странах ЕС, странах Шенгенского соглашения или долгосрочные национальные визы этих стран, лиц, следующих транзитом в Калининградскую область и из Калининградской области, а также на российских дипломатов.

Закон предусматривает, что российские граждане и компании, созданные или управляемые ими, не смогут приобретать недвижимость в Литве, если они не имеют вида на жительство в стране или не унаследовали это имущество. Запрет не будет распространяться на белорусских граждан.

Закон также содержит запрет на ввоз и вывоз украинских гривен россиянами и белорусами.

9 мая сейм Литвы рассмотрит вопрос об увеличении со следующего года штрафов за неточно декларированные ввозимые в Литву наличные деньги. Процедуру предлагается ужесточить после увеличения потока наличных средств, перевозимых через границу с Россией и Белоруссией. "В основном гривны, происхождение которых не может быть определено владельцами и получателями", - сообщила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.