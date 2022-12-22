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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Сейм Литвы запретил владеть оружием проживающим в стране гражданам России и Белоруссии

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сейм Литвы запретил владеть оружием постоянно проживающим в стране гражданам России и Белоруссии, сообщила в четверг пресс-служба литовского парламента.

Сообщается, что литовские депутаты проголосовали за принятия закона, который, в частности, "вводит запрет на приобретение и хранение оружия, оружейных принадлежностей, боеприпасов и их частей для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, не имеющих гражданства Литовской Республики".

За поправки в закон проголосовали 112 депутатов, против - один, воздержались 13.

Закон вступит в силу 1 апреля 2023 года.

Литва Белоруссия
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