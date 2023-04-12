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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

В Эстонии инициируют приостановку права голоса у граждан РФ и Белоруссии на выборах

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Партии, формирующие новое правительство в Эстонии, намерены приостановить действие права голоса на местных выборах у проживающих в республике граждан России и Белоруссии, сообщают эстонские СМИ.

"Мы не идем отбирать это право голоса на местных выборах у российских и белорусских граждан. Мы говорим о его приостановке на время войны, - сказала лидер победившей на выборах Партии реформ, кандидат на пост премьер-министра Каи Каллас. - Да, лишить такого права сложнее, но приостановить - это должно быть проще".

Как отметил кандидат на пост министра юстиции Калле Лаанет , правительство вместе с экспертами в области государственного права изучит, возможно ли с правовой точки зрения без изменения Конституции лишить граждан России и Белоруссии права голоса на местных выборах.

Вопрос о приостановке права на участие в муниципальных выборах граждан России и Белоруссии занесен в коалиционный договор партий Реформ, "Эстония 200" и Социал-демократической партии, которые сейчас формируют новое правительство.

В отличие от выборов в парламент, на выборах в местные советы правом голоса обладают не только граждане Эстонской республики, но все постоянные местные жители старше 16 лет, включая граждан других стран ЕС, граждан третьих стран и лиц без гражданства.

Калле Лаанет Эстония Белоруссия Партия реформ Кая Каллас
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