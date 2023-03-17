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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:13

Госпочта Литвы приостановила отправку посылок в Россию

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Литовская госпочта Lietuvos pastas приостановила доставку посылок в РФ.

"Почта Латвии сообщила, что в целях надлежащего выполнения требований санкций Европейского союза в отношении России больше не будет принимать почтовые посылки, в которых пересылаются вещи, если не будут предоставлены дополнительные данные, характеризующие категорию вещей", - говорится в сообщении Lietuvos pastas.

Новые требования к таким посылкам предъявляет почта Латвии - до сих пор посылки из Литвы в Россию шли транзитом через нее.

Как сообщает литовская почта, пока неясно, как передавать такие данные, но компания говорит, что ищет решения для отправки посылок в Россию.

"В настоящее время у Lietuvos pastas нет решения о том, как передать необходимые данные, поэтому она не может выполнить это требование. Почта Латвии не установила переходный период для изменений, поэтому литовская почта не смогла подготовиться к ним заранее", - говорится в сообщении.

Письменная корреспонденция - письма и открытки - продолжают отправляться в Россию.

В марте прошлого года Lietuvos pastas прекратила отправку коммерческих посылок в Россию, почтовые отделения также прекратили денежные переводы в Россию и Белоруссию и из них.

Литва Латвия
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