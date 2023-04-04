Молдавия отказалась от дальнейшего софинансирования телекомпании "Мир"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Молдавия больше не будет участвовать в финансировании межгосударственной телекомпании "Мир", заявил пресс-секретарь правительства страны Даниел Водэ.

По его словам, правительство приняло это решение 4 апреля, утверждая смету расходов на оплату взносов Молдавии в международных организациях в 2023 году.

"Впервые наша страна не будет выделять деньги телекомпании "Мир", - сказал Водэ добавив, что та в течение год распространяла материалы, которые в Кишиневе оценивалась как дезинформация.

"Молдавия не будет выделять средства из государственного бюджета на такой инструмент пропаганды", - добавил он.

Вопрос об отказе участия Молдавии в деятельности телекомпании "Мир" обсуждался с февраля 2022 года, когда совет по телевидению и радио запретил трансляцию ряда российских телеканалов, включая "Мир". С апреля 2022 года правительство Молдавии перестало вносить долю в финансировании телеканала СНГ - около 200 тысяч долларов. В бюджете на 2023 год не были предусмотрены средства на финансирование "Мир", а вещание телеканала в Молдавии остается под запретом. До проблем с финансированием в молдавском представительстве "Мира" работали 16 человек, сейчас - 11.

20 марта комиссия парламента Молдавии по внешней политике и европейской интеграции по предложению правитльства одобрила денонсацию соглашения о международно-правовых гарантиях беспрепятственной и независимой деятельности телерадиокомпании "Мир".

Работу телекомпании "Мир" регулирует соглашение о международно-правовых гарантиях беспрепятственного и независимого осуществления ее деятельности, подписанное странами СНГ в Ашхабаде в 1993 году.