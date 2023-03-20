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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Молдавия денонсирует соглашение о вещании телерадиокомпании "Мир"

Молдавия денонсирует соглашение о вещании телерадиокомпании "Мир"
Архивное фото
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Молдавия намерена выйти из соглашения о деятельности телерадиокомпании "Мир", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламента страны.

Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции 20 марта одобрила инициативу правительства о денонсации соглашения. Предложение правительства внесено на утверждение парламента, решение которого станет окончательным.

Как говорится во внесенном в парламент документе, решение о денонсации соглашения о международно-правовых гарантиях беспрепятственной и независимой деятельности телерадиокомпании "Мир" направлено "на защиту национального аудиовизуального пространства и обеспечение информационной безопасности" с учетом ситуации в регионе и угроз, вызванных ситуацией на Украине.

Работу межгосударственной телекомпании "Мир" регулирует Соглашение о международно-правовых гарантиях беспрепятственного и независимого осуществления деятельности Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", подписанное странами СНГ в Ашхабаде в 1993 году.

Отказ Молдавии от участия в проекте обсуждается с начала конфликта на Украине, когда Совет по телевидению и радио запретил трансляцию в Молдавии передач ряда российских телеканалов, а также телеканала "Мир".

С апреля 2022 года правительство Молдавии перестало вносить свою долю в его финансирование (3,5 млн леев в год - около 200 тысяч долларов). В бюджете на 2023 год не предусмотрены средства на финансирование "Мир".

Молдавия ТРК Мир Украина СНГ
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