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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Молдавия отозвала своего представителя в Исполнительном комитете СНГ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии решило отозвать своего представителя в исполнительных органах Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кабинета министров.

Принято постановление о том, что Теодор Йову отзывается с должности заместителя директора Исполнительного комитета СНГ, главы департамента экономического сотрудничества. Решение вступает в силу с 14 апреля. Йову был назначен на эту должность в декабре 2020 года.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску на заседании правительство сказал, что "решение принято на основании положений соглашения о выделении квот на назначение и ротацию заместителей председателя Исполкома СНГ".

В начале февраля парламент Молдавии отозвал своего представителя в Секретариате Совета Межпарламентской Ассамблеи (МПА) государств-членов СНГ. В информационной записке было указано, что "решение принято в результате рассмотрения деятельности постоянных представителей парламента Молдовы в административных органах межпарламентских организаций".

Также в феврале Попеску заявлял, что Молдавия начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ. По его словам, республика участвует примерно в 330 соглашениях СНГ, многие из которых нуждаются в пересмотре. Он напомнил, что Молдавия намерена присоединиться к ЕС и поэтому "все цели внешней политики и участие в международных организациях будут подчинены европейской интеграции".

"Исходя из этого, выход из соглашений СНГ, не совместимых с нашими целями, продолжится", - заявил Попеску и отметил, что только по линии МВД планируется выйти из порядка 20 соглашений.

В 2022 году спикер парламента Молдавии Игорь Гросу говорил, что решение о целесообразности участия Молдавии в СНГ будет принято после окончания событий на Украине. Отвечая на вопросы журналистов по этому поводу, он сказал, что "сейчас этот вопрос не обсуждается", а участие "в мероприятиях в рамках СНГ невозможно из-за ситуации в регионе".

Молдавия СНГ Теодор Йову Нику Попеску Евросоюз Игорь Гросу
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