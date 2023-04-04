В Финляндии заявили, что членство в НАТО не вызовет радикальных перемен

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Присоединение Финляндии к НАТО не является радикальным изменением для страны, однако финский народ почувствует себя в большей безопасности, заявил во вторник президент Финляндии Саули Ниинистё.

"Мы довольно долго взаимодействовали с НАТО. Так что эти изменения (вступление в альянс - ИФ) не настолько радикальны. Каждый год мы становились ближе к вступлению в НАТО. Я не думаю, что люди увидят какие-то значительные изменения в каждодневной жизни, но финны почувствуют себя в большей безопасности", - сказал Ниинистё на пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Он добавил, что "было совершенно ясно, что в должное время Финляндия станет членом альянса, поэтому процесс присоединения не был напряженным и трудным".

Финляндия во вторник официально вступила в НАТО. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, все необходимые формальности выполнены, и теперь Финляндия - полноправный член альянса.